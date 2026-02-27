Osasco comemora 64 anos com cachorro-quente de 64 metros; distribuição será gratuita neste sábado (28)

Direto da redação

Em comemoração aos 64 anos de emancipação político-administrativa, a cidade de Osasco realiza neste sábado (28) a tradicional ação do cachorro-quente gigante. O evento acontece a partir das 12h, no Calçadão da Rua Antônio Agú, no Centro, com distribuição gratuita ao público.

A atração principal será a montagem de um cachorro-quente de 64 metros de comprimento. Além disso, a organização prevê a entrega de 8 mil lanches individuais acompanhados de refrigerante, totalizando mais de 9 mil unidades distribuídas durante a ação.

Para preparar o lanche gigante, serão utilizados cinco pães de 10 metros e dois de 7 metros, 15 mil salsichas, 200 quilos de purê de batata, 10 quilos de batata palha, 40 litros de ketchup, 40 litros de mostarda e 10 quilos de queijo ralado.

A montagem contará com uma equipe técnica formada por 40 profissionais, entre padeiros, nutricionistas e técnicos em panificação, além da participação de 40 dogueiros da cidade. A Vigilância Sanitária acompanhará todo o processo para garantir a qualidade dos alimentos, enquanto a Guarda Civil Municipal atuará na organização e segurança do evento.

Reconhecido como patrimônio cultural e imaterial pela Lei nº 5.279/2023, o Cachorro-Quente Gigante se consolidou como uma das principais tradições do calendário municipal e reforça a identidade gastronômica da cidade.