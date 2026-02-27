Prefeito de Taboão da Serra demite dois secretários nesta sexta (27)

Direto da Redação

O prefeito Engenheiro Daniel demitiu nesta sexta-feira (27) o secretário de comunicação João Menezes e da mulher Thaís Miana. As duas portarias devem ser publicadas no Diário Oficial do Município. A mudança na comunicação era esperada, já que a relação entre os dois estava desgastada desde os primeiros meses de mandato.

Ele só não foi demitido antes para não gerar um desgaste político, já que o ex-titular era marido da vice-prefeita Erica Franquini. O casal se separou em janeiro deste ano.

Nesses 14 meses à frente da pasta, Menezes perdeu o apoio da maioria dos secretários e ‘obrigou’ o prefeito a montar outra equipe para realizar a comunicação de várias secretarias. A relação dele com os veículos de imprensa também se desgastou – curiosamente – pela falta de comunicação.

Já a demissão de Thais Miana não era comentada nos bastidores e surpreendeu. O prefeito deve falar a respeito em breve sobre as mudanças e os substitutos “ainda não foram definidos”.