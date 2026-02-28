Profissionais da saúde em Taboão da Serra recebem vacina Butantan-DV na primeira etapa de combate à dengue

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou a aplicação da vacina Butantan-DV como parte das ações de combate à dengue no município. A imunização começou no dia 9 de fevereiro e, nesta primeira etapa, é direcionada a profissionais da Atenção Básica em Saúde que atuam diretamente em visitas domiciliares.

Até o dia 24 de fevereiro, 216 profissionais de saúde já haviam sido vacinados. A campanha é conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde e integra a estratégia de prevenção da doença, especialmente entre trabalhadores que estão mais expostos ao risco de contaminação.

A Butantan-DV é um imunizante de dose única, produzido pelo Instituto Butantan, e é indicada para a prevenção da dengue causada pelos quatro sorotipos do vírus (1, 2, 3 e 4). A vacina estimula a produção de anticorpos, contribuindo para a proteção contra a doença e para a redução de formas graves da infecção.

O secretário de Saúde de Taboão da Serra, Dr. Ailton Bogalho Jr., explicou que a vacinação ocorre de forma escalonada, conforme o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde.

“Neste primeiro momento, priorizamos os profissionais da Atenção Básica que realizam visitas domiciliares, como os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias. À medida que recebermos mais doses, o público da campanha será ampliado”, afirmou.