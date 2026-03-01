Castração no Seu Bairro acontece de 12 a 14 de março no Ginásio Zé do Feijão

Direto da redação

A Prefeitura realiza, entre os dias 12 e 14 de março de 2026, mais uma edição do projeto Castração no Seu Bairro. A ação será promovida no Ginásio Zé do Feijão, com previsão de atender até 600 animais durante os três dias de mutirão.

A iniciativa é coordenada pelo Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, e vai contemplar moradores do Jardim Roberto e bairros vizinhos. A expectativa é realizar cerca de 200 cirurgias por dia.

As inscrições foram abertas em 26 de fevereiro e permanecem disponíveis enquanto houver vagas. Como o número de atendimentos é limitado, a orientação é que os tutores façam o cadastro o quanto antes.

Para se inscrever, é necessário comparecer presencialmente ao ginásio, localizado na Estrada Kizaemon Takeuti, 1950, munido de RG, comprovante de residência no município e informações do animal, como nome, espécie, idade e sexo. Após a confirmação do cadastro, o tutor deverá levar o pet na data e horário agendados.

A castração é um procedimento seguro e essencial para o controle populacional de cães e gatos. Além de evitar crias indesejadas, a cirurgia contribui para a prevenção de doenças, pode reduzir comportamentos agressivos e aumentar a expectativa de vida dos animais.

A Secretaria reforça que os tutores são responsáveis pelos cuidados no pós-operatório e devem procurar atendimento veterinário caso observem qualquer sinal de complicação.