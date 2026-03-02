Shopping Taboão recebe o Torresmofest de 5 a 8 de março

Da Assessoria

O Shopping Taboão recebe, de 5 a 8 de março, o Torresmofest, considerado o maior festival gastronômico do país dedicado à proteína suína. Com entrada gratuita e funcionamento das 12h às 22h, o evento reúne pratos variados, atrações para o público e expositores especializados, após já ter passado por 550 edições e somado mais de 9 milhões de visitantes em diferentes cidades brasileiras.

O torresmo, protagonista absoluto do festival, ganha destaque com versões que trazem a tradição e a criatividade da gastronomia brasileira. Preparado com técnicas artesanais e ingredientes selecionados, o petisco mais querido do país aparece em releituras que conquistam todos os paladares, com pratos como a clássica pururuca, crocante e salgada na medida certa, o torresmo de rolo, servido fatiado e suculento, com aquela camada dourada irresistível, e o tradicional de boteco, que remete às melhores memórias afetivas da culinária popular.

A experiência traz mais de 25 expositores que oferecem um cardápio variado, incluindo costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, batatas recheadas, lanches de costela, além de doces artesanais e sobremesas. O evento conta ainda com Churrasco Grego e Arroz Caldoso de Cupim, um prato típico da Espanha com aquela pitada brasileira.

A festa é pet friendly e os bichinhos de estimação são bem-vindos para curtir junto da família. Para os pequenos, a diversão também está garantida com uma área kids gratuita, que dá tranquilidade aos pais e confirma entretenimento seguro para a criançada.

Para completar a experiência gastronômica, o público encontra chopp artesanal, cervejas geladas e uma seleção de drinks variados. Os shows ao vivo todos os dias, com bandas e artistas que trazem covers de sucessos nacionais e internacionais, criam o clima perfeito para prolongar o passeio, reunir amigos, celebrar e relaxar ao som de boa música.

Para João Almeida, gerente de marketing do Shopping Taboão, receber pela segunda vez o Torresmofest reforça o compromisso do empreendimento em proporcionar experiências diferenciadas ao público. “O Shopping Taboão busca constantemente oferecer atrações que unam gastronomia, lazer e entretenimento para toda a família. O evento mostra o sucesso da primeira edição e a expectativa é repetir esse resultado, proporcionando momentos especiais para nossos clientes e para toda a região”, destaca.

Serviço – Torresmofest

Data:05 a 08 de março

Horário: das 12h às 22h

Quinta-feira (05/03)

20h Cólica Renal – Tributo Mamonas

Sexta-feira (06/03)

20h Bohemian Rock – Tributo Queen

Sábado (07/03)

14h Katia Pardini – Voz e Violão

17h Romulo Jesus – Samba e Pagode

20h The Mars Tributo – Bruno Mars Cover

Domingo (08/03)

13h30 – Living In Sing – Acústico Bon Jovi

16h30 -A União – Cover Charlie Brown Jr

19h30 – La Legion – Legião Urbana Cover