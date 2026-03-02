Conta de luz segue com bandeira verde em março e não terá cobrança extra

A conta de luz seguirá sem cobrança adicional em março. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (27) a manutenção da bandeira tarifária verde para o próximo mês.

Com a decisão, os consumidores não terão acréscimo na fatura de energia elétrica. Este é o terceiro mês consecutivo em que a bandeira permanece no patamar verde.

Segundo a Aneel, o cenário favorável se deve ao aumento do volume de chuvas em fevereiro, que elevou o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e garantiu melhores condições de geração de energia no país.

Apesar disso, a agência destacou que pode haver despacho complementar de usinas termelétricas em situações operativas específicas, para assegurar a estabilidade do sistema elétrico.

Como funciona a bandeira tarifária

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica os custos variáveis da geração de energia elétrica no país. As cores refletem as condições de produção no Sistema Interligado Nacional (SIN).