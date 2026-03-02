Entrega da “Medalha 19 de Fevereiro” celebra os 67 anos de Taboão da Serra

Da CMTS

Em sessão solene realizada na noite de quinta-feira, dia 26, no plenário da Câmara Municipal, os vereadores entregaram a “Medalha 19 de Fevereiro” aos seus indicados. A cerimônia reuniu políticos, empresários, moradores e celebrou os 67 anos de emancipação político-administrativo de Taboão da Serra.

“A entrega da Medalha 19 de Fevereiro é a forma da Câmara Municipal reconhecer o trabalho e a importância dessas pessoas para o crescimento e desenvolvimento de Taboão da Serra. Todos esses nomes passam pela aprovação do plenário. Tenho certeza que os homenageados saem felizes com esse reconhecimento e a presença da população mostra que a gente acertou nas indicações”, afirma o presidente Carlinhos do Leme.

A vice-prefeita Erica Franquini prestigiou a cerimônia. “É uma noite de alegria representar o prefeito Engenheiro Daniel, que está trabalhando muito pela nossa cidade, que tem crescido e se desenvolvido. E hoje quero parabenizar todos os homenageados, vocês merecem”, discursou.

Ao longo de toda sessão solene, os vereadores subiram à tribuna e expuseram um pouco da vida e trabalho de cada um dos homenageados da noite. Com a ausência do vereador Sandro Ayres, seus homenageados vão receber a honraria em momento oportuno.

Além dos homenageados, estavam presentes na solenidade os secretários municipais Paulo Silva (Governo), um dos homenageados, Laura Neves (Desenvolvimento Econômico e Trabalho), Jeferson Alves da Silva (Assistência Social) e Atila Oliveira da Silva (Infância e Juventude), além de Marcelo Ricardo Ferreira Mattos (Secretário-Geral da OAB Taboão da Serra).

HISTÓRIA

A Medalha 19 de Fevereiro foi criada em 2001 pela Câmara Municipal de Taboão da Serra com a indicação de apenas um homenageado por vereador. Já em 2003, os parlamentares passaram a poder indicar até duas pessoas, que contribuíram com o crescimento e desenvolvimento do município.

Veja os nomes dos homenageados de 2026

Anderson Nóbrega – Gerlane Silva e Carlos Wagner Silva Bomfim

Carlinhos do Leme – Matheus Nogueira da Silva e João Paulo de Camargo

Celso Gallo – Ivone Pereira Menino e Leonardo Tadeu

Dídio Conceição – José Luiz da Broi e Franciele Oliveira de Jesus

Donizete – Sirlene Ferreira da Silva e Geraldo da Nóbrega Costa

Dr. Ronaldo Onishi – Kelly Rogério da Silva e Leandro Ferreira da Cunha

Enfermeiro Rodney – Cesar Augusto M. Gibelli e Carlos Alberto de C. Soares

Joice Silva – Luiz Antonio de Almeida e Bruno de Jesus Moreira Souza

Nezito – Luiz Antonio Ferreira e Antônia A. V. Lemos de Brito

Professora Najara Costa – José Luis Rodrigues Alves e Vicente Firmino Alves

Sandro Ayres – Eduardo de Jesus Santos e Geisa Santana de Oliveira

Thamires de Cássia – Pastor Joilson Costa e Elenilson L. dos Santos

Wanderley Bressan – Paulo Silas e Pe. José Hercilio Pessoa de Oliveira