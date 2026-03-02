Março começa com altas temperaturas e tempo abafado; veja a previsão da semana

Direto da redação

O mês de março inicia com calor, sol entre nuvens e sensação de tempo abafado em Taboão da Serra. A primeira semana será marcada por tempo firme na maior parte dos dias e elevação gradual das temperaturas, com previsão de chuva apenas na sexta-feira (6).

Na segunda-feira (2), os termômetros variam entre 16°C e 24°C. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu mais fechado, mas sem previsão de chuva. À noite, o céu segue encoberto, mantendo a sensação de abafamento por conta da umidade elevada.

Na terça-feira (3), a mínima permanece em 16°C e a máxima sobe para 25°C. O dia começa com sol entre muitas nuvens e possibilidade de névoa ao amanhecer. À tarde, o sol aparece com mais frequência, e a noite terá poucas nuvens. Não há previsão de chuva.

Na quarta-feira (4), a máxima chega a 26°C, com mínima de 16°C. O cenário se mantém semelhante, com sol, variação de nuvens e tempo firme ao longo do dia. A noite será mais aberta, sem expectativa de precipitação.

Na quinta-feira (5), o calor ganha força, com mínima de 17°C e máxima prevista de 27°C. O céu terá muitas nuvens, mas com aberturas de sol ao longo do dia. Mesmo com o aumento da temperatura e da sensação de abafamento, ainda não há previsão de chuva.

A mudança no tempo deve ocorrer na sexta-feira (6), quando a mínima sobe para 19°C e a máxima fica em torno de 26°C. O dia começa com sol entre nuvens, mas a instabilidade aumenta no período da tarde e da noite, com previsão de pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas isoladas.