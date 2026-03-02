Operação prende suspeitos de Taboão da Serra por roubo de relógios de luxo e tentativa de latrocínio

Direto da redação

A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu dois suspeitos de Taboão da Serra durante a “Operação Relógio de Luxo”, deflagrada em Piracicaba para desarticular uma quadrilha especializada em roubos de relógios de alto valor. A ação resultou ainda na apreensão de quatro veículos utilizados no crime. Um investigado está foragido e outro ainda não foi identificado.

A operação é resultado de investigação iniciada após uma tentativa de latrocínio ocorrida em 16 de dezembro de 2025, no Centro de Piracicaba. Na ocasião, um empresário foi abordado ao chegar a um restaurante, depois de sair de um shopping em São Roque. O criminoso exigiu um relógio da marca Rolex, avaliado em cerca de R$ 120 mil. A vítima reagiu e acabou sendo atingida de raspão na cabeça por um disparo. Os suspeitos fugiram sem levar o objeto.

Segundo a Polícia Civil, o casal foi monitorado ainda dentro do shopping. O grupo utilizou dois carros e duas motocicletas para seguir as vítimas até o local da abordagem.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, foram recolhidos celulares, dinheiro, roupas e outros objetos que serão analisados para aprofundar as investigações.

De acordo com a polícia, os investigados possuem antecedentes por crimes como homicídio e latrocínio. As diligências continuam para capturar o foragido e identificar o quarto integrante da organização criminosa.