Homem é preso em flagrante com placa de moto adulterada em Taboão da Serra

Um homem foi preso em flagrante na manhã de domingo (1º) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com a placa adulterada em Taboão da Serra. A abordagem aconteceu na Estrada Kizaemon Takeuti, no Jardim Clementino, durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal.
Os agentes perceberam que a placa da moto, uma Honda/CG150 Fan ESDI vermelha, apresentava sinais de modificação. A adulteração foi feita com fita isolante para alterar uma das letras da identificação original do veículo. Após verificação pelo número do chassi, foi constatado que a placa exibida não correspondia à original.
O condutor foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde confessou ter feito a alteração para evitar multas de trânsito. Ele foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no artigo 311 do Código Penal.
A autoridade policial determinou a prisão em flagrante. O crime não permite fiança na delegacia, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.
A motocicleta passou por perícia e, como estava com a documentação regular, foi liberada e entregue a um condutor indicado pelo indiciado.