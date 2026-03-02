Radares na Avenida Taboão entram em funcionamento para conter acidentes; veja os locais

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra colocou em operação três radares na Avenida Taboão da Serra com o objetivo de reduzir acidentes e aumentar a segurança viária.

Os equipamentos já estão funcionando nos seguintes pontos:

Após a Rua José Mari, sentido Sul

Após a Rua José Maria de Melo, sentido Norte

Cruzamento com a Avenida Campinas, sentido Norte

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Taboão da Serra, a definição dos locais foi baseada em dados de acidentes, registros de sinistros, densidade de tráfego e viabilidade técnica de instalação. A medida busca reduzir a velocidade média dos veículos e diminuir o número de colisões em trechos considerados críticos.

A Avenida Taboão concentra intenso fluxo diário de veículos e pedestres, sendo uma das principais vias do município. A implantação da fiscalização eletrônica integra o plano de reforço da segurança viária na cidade.

Além dos três pontos já em funcionamento, outros radares estão programados para entrar em operação ao longo do mês. Confira os próximos locais:

Próximo à Passarela Agrindus

Próximo à Passarela Maria Ghion

Em frente ao Posto Shell

Em frente ao Motel Vitara

No cruzamento com a Avenida Campinas

Próximo à Rua Santa Catarina

A ativação será feita de forma gradual, conforme cronograma técnico da secretaria. O escalonamento considera a curva de acidentes, o volume de tráfego e a capacidade operacional da fiscalização.

A orientação é que motoristas respeitem os limites de velocidade e redobrem a atenção, principalmente em áreas com maior circulação de pedestres.