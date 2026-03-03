Taboão da Serra cria 103 empregos com carteira assinada em janeiro de 2026

Direto da Redação
No mês de janeiro de 2026 foram criadas 103 vagas de empregos formais (carteira assinada) em Taboão da Serra. Os dados fazem parte do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados nesta terça-feira (3).
Os setores de indústria e serviços fecharam com saldo positivo, de 54 e 180, respectivamente, enquanto construção e comércio tiveram mais demissões que contratações, com saldo negativo de 7 e 124, respectivamente.
Em 2025, o município registrou a pior geração de empregos formais nos últimos seis anos.
VEJA A CRIAÇÃO DE EMPREGOS NO CONISUD – JANEIRO DE 2026
Cotia: + 252 vagas
Taboão da Serra: + 103 vagas
Ibiúna: + 27 vagas
Embu das Artes: + 9 vagas
Embu-Guaçu: + 6 vagas
São Lourenço da Serra: + 4 vagas
Vargem Grande Paulista: – 35 vagas
Juquitiba: – 36 vagas
Itapecerica da Serra: – 50 vagas