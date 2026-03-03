Taboão da Serra cria 103 empregos com carteira assinada em janeiro de 2026

Direto da Redação

No mês de janeiro de 2026 foram criadas 103 vagas de empregos formais (carteira assinada) em Taboão da Serra. Os dados fazem parte do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados nesta terça-feira (3).

Os setores de indústria e serviços fecharam com saldo positivo, de 54 e 180, respectivamente, enquanto construção e comércio tiveram mais demissões que contratações, com saldo negativo de 7 e 124, respectivamente.

Em 2025, o município registrou a pior geração de empregos formais nos últimos seis anos.

VEJA A CRIAÇÃO DE EMPREGOS NO CONISUD – JANEIRO DE 2026

Cotia: + 252 vagas

Taboão da Serra: + 103 vagas

Ibiúna: + 27 vagas

Embu das Artes: + 9 vagas

Embu-Guaçu: + 6 vagas

São Lourenço da Serra: + 4 vagas

Vargem Grande Paulista: – 35 vagas

Juquitiba: – 36 vagas

Itapecerica da Serra: – 50 vagas