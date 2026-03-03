IPTU 2026: primeira parcela e cota única vencem em 11 de março em Taboão da Serra

Por Vera Sampaio, da PMTS

Vence na quarta-feira, 11 de março, a primeira parcela e a cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 de Taboão da Serra. Os munícipes que ainda não receberam os carnês pelos Correios podem obter o documento pelo site www.atende.sp.gov.br. Basta clicar no botão “2ª Via IPTU Ano Atual” e inserir o número do Código/Registro Imobiliário ou da Inscrição Imobiliária para acessar os boletos.

A Prefeitura concede desconto de 7% para o pagamento em cota única (à vista). O tributo também pode ser pago em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e consecutivas, sem desconto.

Uma forma prática de pagamento do tributo é através da tecnologia PIX. Basta utilizar o QR Code disponibilizado nas guias do carnê ou mesmo na segunda via.

O pagamento deve ser feito até a data do vencimento através dos bancos credenciados Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander ou em Casas Lotéricas.

O IPTU 2026 foi reajustado em 4,46% (quatro vírgula quarenta e seis por cento), conforme variação aferida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) – Decreto Municipal nº 226/2025.

Os munícipes também podem obter a segunda via do tributo em uma das unidades do Atende (Pirajuçara ou Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

SERVIÇO:

IPTU-2026

Vencimento da primeira parcela ou cota única: 11 de março

2ª Via IPTU Ano Atual: www.atende.ts.sp.gov.br



Presencial:

Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30



Atende – Pirajuçara

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara

Telefone: (11) 4788-7680



Atende – Centro

Rua Pedro Mari, 80 – Parque Assunção

Telefones: (11) 4788-2922 e (11) 4788-2923