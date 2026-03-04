Torneio de Xadrez José Zimerman acontece neste sábado (7) em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação
Neste sábado (7), Taboão da Serra recebe a 1ª etapa do Torneio de Xadrez José Zimerman 2026. A competição será realizada das 9h às 15h, no Ginásio Ayrton Senna, no Jardim Helena, e deve reunir até 200 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.
Promovido pelo Instituto José Zimerman, o torneio tem como objetivo incentivar a prática do xadrez entre jovens, estimulando o raciocínio lógico, a concentração e a disciplina.
Os participantes estão divididos em quatro categorias: Kids (7 e 8 anos), Mirim (9 e 10 anos), Teen (11 e 12 anos) e Juvenil (13 a 17 anos). Alunos de escolas públicas têm inscrição gratuita. Já estudantes de escolas particulares pagam R$ 40, além de taxa administrativa.
A expectativa da organização é fortalecer o esporte educacional no município e ampliar o acesso de crianças e adolescentes ao xadrez como ferramenta de desenvolvimento intelectual.
Serviço
Torneio de Xadrez José Zimerman – 1ª etapa 2026
Data: sábado (7)
Horário: das 9h às 15h
Local: Ginásio Ayrton Senna
Endereço: Rua José Francisco dos Santos, 120 – Jardim Helena – Taboão da Serra
Vagas: 200 participantes
Informações: (11) 93223-4617 | comunicacao@institutojz.org | contato@institutojz.org