Nova Unidade de Saúde da Mulher em Taboão avança com articulação da deputada Analice Fernandes

A deputada estadual Analice Fernandes e o prefeito Engenheiro Daniel estiveram na Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo para tratar da liberação de R$ 5 milhões destinados à construção de uma nova Unidade de Saúde da Mulher em Taboão da Serra.

O recurso deverá ser aplicado na construção do equipamento no terreno onde funcionava o antigo Centro de Referência da Mulher, na Rua Joaquim Faustino de Camargo, 140, no Jardim São Paulo, ao lado da Casa da Mulher Taboanense. A proposta é criar um espaço exclusivo para atendimento à saúde feminina, com estrutura adequada e equipe especializada.

Segundo informações apresentadas durante a reunião, o projeto já recebeu parecer favorável da área técnica de Saúde da Mulher do Estado. Agora, segue para análise arquitetônica e estrutural. Caso não haja necessidade de ajustes, passará por avaliação orçamentária e, posteriormente, será encaminhado ao Comitê de Gastos Públicos, etapa final para formalização do convênio e liberação do recurso.

A atuação da deputada na área já resultou em outro equipamento voltado às mulheres no município. A Casa da Mulher Taboanense – Centro de Cuidado e Proteção à Mulher foi inaugurada em 2024, também em Taboão da Serra. O espaço foi construído por meio de emenda parlamentar de R$ 2 milhões destinada por Analice Fernandes em 2020.

O equipamento oferece atendimento multidisciplinar, apoio psicológico, orientação jurídica e acolhimento a mulheres vítimas de violência, fortalecendo a rede de proteção no município.