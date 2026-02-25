Polícia prende motorista acusado de atropelar e matar casal na Avenida Taboão da Serra

Direto da Redação

A Polícia Civil de Taboão da Serra prendeu na noite desta terça-feira (24) o motorista acusado de atropelar e matar um casal de namorados na madrugada da última sexta, dia 20, na Avenida Taboão da Serra.

O motorista fugiu do local sem prestar socorro e foi preso escondido em uma residência na cidade de Juquitiba. Outras duas pessoas que estavam no veículo também teriam sido presas, informa o site SBT News. Ele teria admitido estar dirigindo alcoolizado.

Imagens de câmera de segurança mostram o casal atravessando na faixa de pedestre. Porém, é possível constatar que o farol de travessia estava vermelho. Após caminharem por duas vias, o veículo – aparentemente em alta velocidade – acerta o casal, que nem teve tempo de reagir.

João Luiz Ferreira Delfante, de 25 anos, morreu na hora. Já Thalita Sousa Rodrigues, de 29 anos, chegou a ser socorrida ao Hospital Geral de Pirajussara, mas morreu no dia seguinte. Os dois foram sepultados no Cemitério da Saudade.

De acordo com a CNN, o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra como homicídio culposo (sem intenção de matar) na direção de veículo automotor.