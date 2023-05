Câmara de Taboão da Serra recebe visita do cônsul-geral da Costa do Marfim

Da assessoria da CMTS

Em visita a Taboão da Serra na sexta-feira, dia 26 de maio, o cônsul geral da Costa do Marfim, Tibe Bi Gole Blaise, esteve na Câmara Municipal, onde foi recebido pelo presidente Dr. André da Sorriso e os vereadores Dr. Ronaldo Onishi e Celso Rodrigo Gallo.

“Gostei muito de Taboão da Serra. É a primeira cidade que visito oficialmente em 2023. Estamos em busca de parceiros. Que o Brasil possa investir e vender em nosso país. O Brasil ganha. A África ganha”, ressalta Blaise.

Ele apontou semelhanças entre o país africano e o município taboanense. Entre elas, a idade semelhante. Taboão da Serra se emancipou em 1959 enquanto Costa do Marfim conseguiu sua independência no ano seguinte, 1960.

Na comitiva do cônsul estavam Dr. Arthur S. Neto, presidente da Câmara de Comércio Brasil & Benin, o advogado Walter dos Santos, presidente da comissão de igualdade racial da OAB de Taboão da Serra, entre outras personalidades.

“A Câmara Municipal recebe com muita honra o cônsul e começa aqui uma grande amizade entre Taboão da Serra e Costa do Marfim. E que possamos firmar parcerias para que o comércio entre os países possa crescer. Estamos felizes por receber essa visita”, diz Dr. André da Sorriso.

A visita do cônsul Tibe Bi Gole Blaise faz parte das comemorações do Dia da África, data celebrada pela ONU, em 25 de maio. Costa do Marfim, ou République De Côte D’ivoire, é um país localizado ao norte do continente africano, que faz divisa com países como Gana e Libéria. São cerca de 28 milhões de habitantes, sendo o francês a língua oficial.