Taboão Magnus vence Leoas da Serra por 2 a 0 e conquista Taça Brasil

Do site da CBFS

O Leoas da Serra e o Taboão Magnus protagonizaram um confronto eletrizante na final da Taça Brasil, neste domingo (28 de maio), em Londrina. Na reedição das finais de 2019 e 2021 da competição, a partida terminou com vitória paulista por 2 x 0 e o título inédito de Taboão no torneio. Os gols da conquista foram marcados por Luana Moura e Lívia. Com o título, a equipe paulista garante vaga na Supercopa em 2024.

Taboão iniciou a partida pressionando a equipe catarinense, aos poucos Leoas foi equilibrando o duelo. Aos sete minutos, Luana Moura saiu livre na cara de Rê e encheu o pé, mas a goleira em dois lances fez a defesa. Aos oito, Petuxa chutou de longe, Flavi espalmou e a bola voltou nos pés de Tete, que tentou encobrir a goleira do time paulista, porém Flavi mais uma vez fez a defesa. Aos 12, após lançamento, Petuxa com um toque tentou tirar da goleira, mas Flavi com o pé fez mais uma bela defesa. Aos 15, Lysa saiu cara a cara com Flavi, mas chutou em cima da goleira e a primeira etapa acabou zerada.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu equilibrado e aberto. As equipes buscam o gol para se consagrar campeãs da 30ª Taça Brasil, mas esbarram no dia brilhante das goleiras Rê e Flavi. Aos 14 minutos, Luana Moura encheu o pé de fora da área e abriu o placar. Aos 16, teve lei do ex, Lívia estufou as redes e ampliou o marcador para a equipe paulista. No fim da partida, Leoas optou por jogar com goleira-linha, mas não conseguiu furar o bloqueio paulista e Taboão sagrou-se campeão inédito da Taça Brasil.