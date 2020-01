Caminhão cai em ribanceira na Rodovia Régis Bittencourt

Direto da Redação

Na manhã desta sexta-feira (10), um caminhão caiu em uma ribanceira na Rodovia Régis Bittencourt no km 282, sentido SP, em Embu das Artes. Até o momento não há informações de feridos no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista fazia retorno em marcha ré em rua próxima a rodovia e acabou perdendo o controle, caindo no acostamento da via. A retirada do caminhão irá demorar, pois a carga é de grande peso e precisa ser transportada.

Apenas o acostamento está bloqueado no km 282. O tráfego segue lento na pista sentido São Paulo.