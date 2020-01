Cats enfrenta o Ituano neste sábado (11) na segunda fase da Copa SP

Direto da redação

O Clube Atlético Taboão da Serra (Cats) enfrenta neste sábado (11), às 15h, a equipe do Ituano (SP) pela segunda-fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior no Estádio Municipal Hermínio Esposito em Embu das Artes, sede da Copinha na região.

“Nossa equipe está preparada para o jogo contra o Ituano, sabemos da qualidade deles, mas eles vão ter que vir fortes porque nos ganhar em casa não será nada fácil. Nosso time está focado em um só objetivo, que é dia 25 estar no Pacaembu. Não temos dúvidas que será muito difícil, mas estamos no caminho certo”, diz o atacante Denilson.

Na primeira fase, o Cats estreou com vitória por dois a zero contra a Inter de Limeira e goleou o Vila Nova (GO) por quatro a zero. Contra o CRB, a equipe ficou no empate em zero a zero e se manteve na liderança do grupo 16.