Carnaval terá tarifa zero no domingo e rodízio suspenso de segunda a quarta em SP

Direto da redação

A Prefeitura de São Pauloconfirmou que, no domingo de Carnaval (11/2), o programa de gratuidade nos ônibus da cidade Tarifa Zero estará funcionando ao longo de todo o dia.

Embora a gratuidade vigore também nos feriados, a terça-feira de Carnaval (13/2) é considerada apenas ponto facultativo em São Paulo e o programa não vai funcionar.

Já o rodízio de veículos estará suspenso na segunda-feira (12/2), terça e quarta (14/2). Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a decisão foi tomada porque está prevista redução na circulação de veículos na cidade nesse período.

Além disso, a CET informou que as faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas na terça-feira e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados não estará vigorando na segunda e terça-feira.

Em relação à zona azul, haverá liberação na terça-feira também, a menos que haja uma sinalização específica de obrigatoriedade do uso do Cartão Digital, segundo a Prefeitura.

Rodízio de caminhões

As restrições aos caminhões — rodízio de veículos pesados e Zona de Máxima Restrição à Circulação — vão continuar vigentes durante o período de Carnaval.

Além disso, como haverá realização de blocos carnavalescos no fim de semana, as Ciclofaixas de Lazer não serão montadas neste domingo e no próximo (25/2), retornando apenas no dia 25 de fevereiro.