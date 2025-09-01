CCZ de Taboão participa de capacitação online e reforça busca ativa de escorpiões nos bairros

Direto da redação / Foto: Antonia Alves – PMTS

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Taboão da Serra participou, na última terça-feira (26), de um seminário online oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo sobre combate ao escorpionismo. A capacitação faz parte da Semana Estadual de Combate ao Escorpionismo, período estratégico que acontece entre agosto e setembro, meses em que ocorre a reprodução desses animais.

Além do treinamento, as equipes do CCZ realizam neste período busca ativa de escorpiões em bairros do município e atividades de orientação porta a porta. No estado, os tipos mais comuns são o escorpião amarelo e o escorpião marrom, ambos de hábitos noturnos, o que exige vistorias em turnos da manhã e da noite para ampliar as chances de captura.

Segundo a supervisora de campo, Evanilde de Souza, o contato da população é essencial:

“É importante acionar o CCZ ao encontrar um escorpião. As denúncias ajudam a identificar as áreas com maior incidência e garantem que nossa equipe faça as visitas e orientações necessárias”.

Escorpiões: riscos e cuidados

Embora não sejam animais naturalmente agressivos, os escorpiões podem picar quando se sentem ameaçados. Os acidentes oferecem maior risco a crianças e idosos, podendo levar a complicações graves e até fatais.

Por isso, o CCZ orienta que, ao encontrar um exemplar, os moradores agendem vistoria com o órgão. Em caso de acidente, é fundamental buscar atendimento médico imediato. O uso de remédios caseiros, torniquetes ou automedicação é contraindicado e pode agravar o quadro.

Todos os escorpiões capturados em Taboão da Serra são enviados ao Instituto Butantan, único do país responsável pela produção do soro antiescorpiônico.

“Um escorpião representa risco à saúde pública, mas também é essencial para a produção do soro que salva vidas. Nosso trabalho é prevenir acidentes e orientar a população”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho.

Como evitar a proliferação dos escorpiões

Manter quintais limpos e livres de entulhos;

Evitar acúmulo de materiais de construção;

Realizar roçagem de mato e descarte adequado de lixo;

Combater baratas, principal alimento dos escorpiões;

Limpar periodicamente ralos, caixa de gordura e esgoto;

Utilizar telas em ralos, tanques e pias;

Conferir calçados, roupas e brinquedos antes do uso;

Manter camas afastadas da parede e roupas de cama sem contato com o chão.

Outro aliado natural no controle é a lagartixa, predadora do escorpião e inofensiva ao ser humano.

Serviço – Contatos úteis