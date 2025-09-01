CCZ de Taboão participa de capacitação online e reforça busca ativa de escorpiões nos bairros

Direto da redação / Foto: Antonia Alves – PMTS
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Taboão da Serra participou, na última terça-feira (26), de um seminário online oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo sobre combate ao escorpionismo. A capacitação faz parte da Semana Estadual de Combate ao Escorpionismo, período estratégico que acontece entre agosto e setembro, meses em que ocorre a reprodução desses animais.
Além do treinamento, as equipes do CCZ realizam neste período busca ativa de escorpiões em bairros do município e atividades de orientação porta a porta. No estado, os tipos mais comuns são o escorpião amarelo e o escorpião marrom, ambos de hábitos noturnos, o que exige vistorias em turnos da manhã e da noite para ampliar as chances de captura.
Segundo a supervisora de campo, Evanilde de Souza, o contato da população é essencial:
“É importante acionar o CCZ ao encontrar um escorpião. As denúncias ajudam a identificar as áreas com maior incidência e garantem que nossa equipe faça as visitas e orientações necessárias”.
Escorpiões: riscos e cuidados
Embora não sejam animais naturalmente agressivos, os escorpiões podem picar quando se sentem ameaçados. Os acidentes oferecem maior risco a crianças e idosos, podendo levar a complicações graves e até fatais.
Por isso, o CCZ orienta que, ao encontrar um exemplar, os moradores agendem vistoria com o órgão. Em caso de acidente, é fundamental buscar atendimento médico imediato. O uso de remédios caseiros, torniquetes ou automedicação é contraindicado e pode agravar o quadro.
Todos os escorpiões capturados em Taboão da Serra são enviados ao Instituto Butantan, único do país responsável pela produção do soro antiescorpiônico.
“Um escorpião representa risco à saúde pública, mas também é essencial para a produção do soro que salva vidas. Nosso trabalho é prevenir acidentes e orientar a população”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho.
Como evitar a proliferação dos escorpiões
Manter quintais limpos e livres de entulhos;
Evitar acúmulo de materiais de construção;
Realizar roçagem de mato e descarte adequado de lixo;
Combater baratas, principal alimento dos escorpiões;
Limpar periodicamente ralos, caixa de gordura e esgoto;
Utilizar telas em ralos, tanques e pias;
Conferir calçados, roupas e brinquedos antes do uso;
Manter camas afastadas da parede e roupas de cama sem contato com o chão.
Outro aliado natural no controle é a lagartixa, predadora do escorpião e inofensiva ao ser humano.
Serviço – Contatos úteis
Centro de Controle de Zoonoses
Rua Victor Campise, 250 — Parque Industrial
Tel.: (11) 4786-3287 | (11) 4701-8147
Secretaria de Saúde
Praça Miguel Ortega, 115 — Parque Assunção
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Tel.: (11) 4788-5300
Secretaria de Manutenção (Operação Cata-Bagulho)
Rua Áurea Tavares, 671 — Jardim Vila Sônia
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Tel.: (11) 4788-4100