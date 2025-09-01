Criança de 6 anos cai de laje e é resgatada pelo Helicóptero Águia em Taboão da Serra

Direto da redação

Na manhã desta segunda-feira (1º), uma criança de 6 anos caiu de uma laje cerca de 10 metros no bairro Jardim Saint Moritz, em Taboão da Serra. O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que contaram com o apoio do helicóptero Águia da PM.

A vítima foi retirada do local consciente, mas com ferimentos. De acordo com a Capitã Karoline, do Corpo de Bombeiros, a criança sofreu fraturas na clavícula e no fêmur, além de estar bastante abalada com o acidente.

O SAMU foi acionado para dar continuidade ao atendimento. A criança será transferida para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde passará por avaliação médica.

O local da ocorrência foi isolado para garantir segurança durante o trabalho das equipes. Moradores acompanharam a movimentação com apreensão, principalmente no momento em que o helicóptero Águia pousou para o resgate.

colaboração Inder Jonner