Semana em Taboão da Serra terá máxima de 29°C e tempo seco sem chance de chuva

Por Samara Matos, na redação

A semana em Taboão da Serra será marcada por tempo estável, com variação de nuvens, mas sem previsão de chuva, segundo a meteorologia. As temperaturas devem oscilar entre 14°C e 29°C, com dias mais quentes no meio da semana e um leve declínio na sexta-feira.

Na segunda-feira (1º), o céu terá sol entre muitas nuvens, mínima de 14°C e máxima de 25°C. À noite, a nebulosidade aumenta, mas sem chance de precipitação.

Na terça-feira (2), o clima segue parecido, com mínima de 15°C e máxima de 26°C. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mantendo a sensação de tempo seco.

A quarta-feira (3) terá um aumento nas temperaturas, chegando a 28°C durante a tarde. O dia começa com sol entre nuvens, mas a nebulosidade diminui à noite, trazendo sensação de clima mais agradável.

Na quinta-feira (4), os termômetros sobem ainda mais, variando de 15°C a 29°C, o pico da semana. O dia será de sol com algumas nuvens e à noite o céu fica parcialmente encoberto, mas sem registro de chuva.

Já na sexta-feira (5), o calor dá lugar a temperaturas mais amenas. A mínima será de 15°C e a máxima não deve passar de 20°C, com sol entre nuvens e períodos de céu nublado ao longo do dia e da noite.

De acordo com os meteorologistas, a semana será de clima estável, sem chuva e com oscilações de temperatura típicas do período de transição para a primavera. As madrugadas seguem mais frias, mas as tardes podem ser quentes, especialmente na quarta e quinta-feira.