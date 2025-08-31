Governo de SP sanciona lei que garante tratamento no CAPS para vício em apostas e jogos de azar

Por Geovanna Matos, na redação / Foto: iStok



O governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei que cria atendimento especializado e gratuito para pessoas com dependência em jogos de azar e apostas online, incluindo o popular “jogo do tigrinho”. O serviço será oferecido nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) em todo o estado de São Paulo.



A medida reconhece o vício em jogos como uma questão de saúde pública, com foco na prevenção e no tratamento da ludopatia, transtorno caracterizado pela compulsão em apostar. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 2 a 3 milhões de brasileiros sofrem com essa dependência.

Como será o atendimento

De acordo com a nova lei, será implementado o “Programa Estadual de Conscientização e Tratamento aos Malefícios dos Jogos de Apostas Online e Cassinos Físicos”, que prevê:

Capacitação de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais para o atendimento especializado;

Formação de grupos terapêuticos para suporte contínuo e reintegração social;

Encaminhamento via Unidade Básica de Saúde (UBS) ou acesso direto aos Caps, seguindo o fluxo já utilizado para outros tipos de dependência no Sistema Único de Saúde (SUS).

O governo também poderá firmar parcerias com universidades, ONGs e entidades especializadas para ampliar o alcance do programa. Os custos serão cobertos pelo orçamento estadual.

Dependência em jogos é uma doença

Especialistas explicam que a ludopatia apresenta sintomas semelhantes a outros vícios, como álcool ou drogas. Entre os principais impactos estão a perda de controle sobre os impulsos, dificuldades financeiras, abalos nas relações sociais e prejuízos à saúde mental e familiar.

O governo do estado destaca que a nova política pública busca reduzir os danos sociais e econômicos provocados pelo vício em jogos, oferecendo alternativas de cuidado e recuperação.