Inscrições abertas até 15 de setembro para o Festival de Dança de Taboão da Serra 2025

Por Samara Matos, na redação
A Secretaria de Cultura de Taboão da Serra abriu as inscrições para o Festival de Dança 2025, que será realizado nos dias 4 e 5 de outubro, no Cemur ( Praça Nícola Vivilechio, 334 – Jardim Bom Tempo). Ao todo, são 150 vagas disponíveis e os interessados podem se inscrever até 15 de setembro pelo site oficial da Prefeitura: https://sec.ts.sp.gov.br/festival_danca/index.php?pagina=formulario.
O festival tem como objetivo valorizar artistas locais, revelar novos talentos e resgatar a tradição cultural do município. Segundo o secretário de Cultura, Maestro Edison Ferreira, o evento é um convite para que toda a população participe:
“Queremos que todos se sintam convidados a dançar, assistir e fazer parte dessa celebração cultural, promovendo um grande reencontro com a história artística de Taboão da Serra”.
Categorias e distribuição de vagas
O festival terá 150 vagas, distribuídas entre os dois dias:
4 de outubro: 80 vagas para as categorias Baby, Infantil e Mista
5 de outubro: 70 vagas para as categorias Juvenil, Adulto e Sênior
Cada inscrição permite cadastrar até 50 participantes, com informações como nome da coreografia, duração da dança, uso de objetos cênicos e dados pessoais dos participantes e assistentes.
Serviço
Festival de Dança de Taboão da Serra 2025
Quando: 4 e 5 de outubro de 2025
Inscrições: até 15 de setembro de 2025
Onde: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo
Mais informações: (11) 4788-3888
Inscrições e regulamento: https://sec.ts.sp.gov.br/festival_danca/index.php?pagina=formulario