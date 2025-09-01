loader-image
temperature icon 18°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades

Inscrições abertas até 15 de setembro para o Festival de Dança de Taboão da Serra 2025

Compartilhar notícia

Por Samara Matos, na redação 

A Secretaria de Cultura de Taboão da Serra abriu as inscrições para o Festival de Dança 2025, que será realizado nos dias 4 e 5 de outubro, no Cemur ( Praça Nícola Vivilechio, 334 – Jardim Bom Tempo). Ao todo, são 150 vagas disponíveis e os interessados podem se inscrever até 15 de setembro pelo site oficial da Prefeitura: https://sec.ts.sp.gov.br/festival_danca/index.php?pagina=formulario.

O festival tem como objetivo valorizar artistas locais, revelar novos talentos e resgatar a tradição cultural do município. Segundo o secretário de Cultura, Maestro Edison Ferreira, o evento é um convite para que toda a população participe:

“Queremos que todos se sintam convidados a dançar, assistir e fazer parte dessa celebração cultural, promovendo um grande reencontro com a história artística de Taboão da Serra”.

Categorias e distribuição de vagas

O festival terá 150 vagas, distribuídas entre os dois dias:

  • 4 de outubro: 80 vagas para as categorias Baby, Infantil e Mista

  • 5 de outubro: 70 vagas para as categorias Juvenil, Adulto e Sênior

Cada inscrição permite cadastrar até 50 participantes, com informações como nome da coreografia, duração da dança, uso de objetos cênicos e dados pessoais dos participantes e assistentes.

Serviço

Festival de Dança de Taboão da Serra 2025

 

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.