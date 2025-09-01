Na Redação Podcast: ganhadora do concurso “Morango Mais Famoso de Taboão” fala sobre trajetória e empreendedorismo

Por Samara Matos, na redação

Na segunda-feira (25), a ganhadora do concurso Morango do Amor Mais Famoso de Taboão da Serra, Dandara Paulino, participou do episódio 101 do Na Redação Podcast, transmitido ao vivo pelo canal TV Taboão em Foco.

O bate-papo abordou a trajetória da Dandoce, o empreendedorismo e, claro, o concurso que movimentou a internet. Durante a conversa, Dandara contou momentos marcantes de sua trajetória como empreendedora, incluindo a decisão de deixar o emprego CLT para investir no próprio negócio.

Além de histórias e ensinamentos, o episódio trouxe os doces mais famosos da Dandoce, incluindo o Morango do Amor com calda cristalizada, brigadeiro de leite Ninho e o Morango, sucesso nas redes sociais. Também foi apresentado o morango coberto com chocolate, que Dandara aposta como o novo queridinho do público, além dos bolos gelados, que são o carro-chefe da Dandoce.

Dandara contou que, inicialmente, não acreditava no sucesso do morango, mas, ao começar a produzir, percebeu a grande aceitação do público: em um único dia, vendeu 1.500 unidades e desde então incluiu o doce permanentemente na produção do negócio. “Eu fiquei muito emocionada por ser a ganhadora do concurso. Esse é o reconhecimento de um trabalho em equipe. Agradeço a todos os clientes pelo apoio”, afirmou.

O Taboão em Foco entregou a placa à vencedora ao vivo, reconhecendo o Morango do Amor como o mais famoso de Taboão da Serra.

Durante o episódio, Dandara também compartilhou planos futuros da Dandoce, revelou como a empresa se tornou a maior confeitaria da região e contou, em primeira mão, sobre a inauguração da nova fábrica no centro de Taboão da Serra, além das estratégias de marketing que utiliza nas redes sociais.

O sucesso da primeira fase do concurso nas redes sociais foi expressivo: o post oficial no Instagram alcançou quase 58 mil visualizações, 7.900 comentários, 1.100 curtidas e 977 compartilhamentos, mostrando o grande engajamento do público.

Resultado final do Morango Mais Famoso de Taboão da Serra:

@dan_doce – 398 votos

@catdamamae_confeitaria – 363 votos

@_confeitariadapaty – 171 votos

@fue.aline – 119 votos

@delicias.da.maary – 117 votos

Assista ao episódio completo: