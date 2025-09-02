População de Taboão da Serra chega a 285 mil em 2025, segundo IBGE

Por Geovanna Matos — Taboão da Serra (SP), 02 de setembro de 2025

A população de Taboão da Serra chegou a 285.307 habitantes, segundo a nova estimativa divulgada pelo IBGE na quinta-feira, dia 28. O levantamento confirma o título simbólico de “Formigueiro das Américas” e mostra que o município continua liderando o ranking de densidade demográfica no Brasil, com mais de 14,2 mil pessoas por km².

Crescimento populacional em Taboão da Serra

O número representa um crescimento de 0,36% em relação a 2024, o que equivale a 1.033 novos moradores em apenas um ano.

Desde o Censo de 2022, quando a cidade tinha 273.542 habitantes, a população taboanense cresceu 4,3%. O levantamento considera dados até 1º de julho de 2025 e foi publicado no Diário Oficial da União.

Impacto no Fundo de Participação dos Municípios

As estimativas do IBGE são utilizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para calcular a participação de cada cidade no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O recurso é repassado mensalmente pelo Governo Federal de acordo com o número de habitantes e tem impacto direto no orçamento municipal.

Comparação com outras cidades do Conisud

Na Região Sudoeste da Grande São Paulo, Taboão da Serra é o segundo município mais populoso do Conisud, atrás apenas de Cotia, que soma 289.493 habitantes.

Em seguida aparecem:

Embu das Artes : 259.788 moradores

Itapecerica da Serra: 163.003 moradores (queda de 0,56% em relação a 2024)

Essas quatro cidades são as únicas do consórcio regional com população superior a 100 mil habitantes.

Cidades do Conisud com menos de 100 mil moradores