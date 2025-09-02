Rua José Carlos de Macedo Soares é interditada para poda de árvores em Taboão da Serra até 15 de setembro

Direto da redação

A Rua José Carlos de Macedo Soares, no Jardim Bontempo, em Taboão da Serra, está parcialmente interditada para serviços de poda de árvores no Condomínio Morada do Bosque. A interdição acontece até o dia 15 de setembro, com bloqueios de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados e domingos, das 8h às 18h.

O trecho afetado fica entre as ruas João Batista de Oliveira e Nicolino Bentivegna. Durante os trabalhos, agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas e garantir a segurança de trabalhadores, pedestres e condutores.

Segundo o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, Marcos Paulo de Oliveira, a medida é fundamental para evitar acidentes.

“Estamos realizando a poda de árvores em uma via de grande fluxo e, por isso, a interdição parcial é necessária. Agentes de trânsito estão no local para orientar os condutores e pedimos a colaboração da população para que utilize rotas alternativas e contribua com a fluidez do tráfego”, destacou.

Rotas alternativas

Sentido bairro: motoristas podem utilizar a Rua Caetano Barrela, acessar a Praça Nicola Vivilechio e seguir pela Avenida Taboão da Serra (antiga BR-116) ou pela Rua do Tesouro.

Sentido centro: é possível usar a Rua Elpídio José de Oliveira para chegar à Avenida Dr. José Maciel, ou ainda a Nicolino Bentivegna, com acesso à Rua Elizabetta Lips em direção à Avenida Taboão da Serra.

A Prefeitura reforça que a cooperação dos condutores é essencial para evitar congestionamentos e garantir que o trânsito flua normalmente durante o período de interdição.