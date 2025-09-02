loader-image
temperature icon 17°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades

Inscrições abertas para o Revela Sudoeste do CONISUD até 8 de setembro

Compartilhar notícia

Direto da redação 

As inscrições para a 2ª edição do Revela Sudoeste, projeto idealizado pelo Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (CONISUD), seguem abertas até 8 de setembro.

Podem participar artistas, artesãos, grupos culturais, manifestações tradicionais, produtores locais e da culinária regional que desejam expor seus trabalhos e valorizar a identidade cultural da região.

Quando e onde acontece

O evento será realizado no dia 25 de outubro, em São Lourenço da Serra, e vai celebrar a diversidade artística, gastronômica, cultural e ambiental das oito cidades que integram o consórcio:

  • Taboão da Serra

  • Cotia

  • Embu das Artes

  • Embu-Guaçu

  • Ibiúna

  • Itapecerica da Serra

  • São Lourenço da Serra

  • Vargem Grande Paulista

A edição deste ano dará destaque a iniciativas sustentáveis e de preservação da Mata Atlântica.

Como se inscrever

A inscrição pode ser feita de duas formas:

  • Online: pelo formulário no site do CONISUD (clique aqui).

  • Presencialmente: nas Secretarias de Turismo das cidades participantes.

As áreas aceitas para inscrição são:

  • Artes Visuais e Literatura

  • Artesanato (originalidade, tradição, sustentabilidade ou reciclagem)

  • Manifestações Culturais Tradicionais

  • Gastronomia Local

  • Produção Rural Artesanal (orgânicos, hortifrúti ou flores)

Seleção e regras

Não há limite de inscrições por categoria ou cidade. No entanto, os trabalhos passarão por processo seletivo para definir os expositores.
A participação é voluntária e haverá possibilidade de comercializar produtos no evento, exceto itens com caráter político ou ofensivo.

Contatos

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.