Inscrições abertas para o Revela Sudoeste do CONISUD até 8 de setembro

As inscrições para a 2ª edição do Revela Sudoeste, projeto idealizado pelo Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (CONISUD), seguem abertas até 8 de setembro.

Podem participar artistas, artesãos, grupos culturais, manifestações tradicionais, produtores locais e da culinária regional que desejam expor seus trabalhos e valorizar a identidade cultural da região.

Quando e onde acontece

O evento será realizado no dia 25 de outubro, em São Lourenço da Serra, e vai celebrar a diversidade artística, gastronômica, cultural e ambiental das oito cidades que integram o consórcio:

Taboão da Serra

Cotia

Embu das Artes

Embu-Guaçu

Ibiúna

Itapecerica da Serra

São Lourenço da Serra

Vargem Grande Paulista

A edição deste ano dará destaque a iniciativas sustentáveis e de preservação da Mata Atlântica.

Como se inscrever

A inscrição pode ser feita de duas formas:

Online : pelo formulário no site do CONISUD (clique aqui).

Presencialmente: nas Secretarias de Turismo das cidades participantes.

As áreas aceitas para inscrição são:

Artes Visuais e Literatura

Artesanato (originalidade, tradição, sustentabilidade ou reciclagem)

Manifestações Culturais Tradicionais

Gastronomia Local

Produção Rural Artesanal (orgânicos, hortifrúti ou flores)

Seleção e regras

Não há limite de inscrições por categoria ou cidade. No entanto, os trabalhos passarão por processo seletivo para definir os expositores.

A participação é voluntária e haverá possibilidade de comercializar produtos no evento, exceto itens com caráter político ou ofensivo.

