Inscrições abertas para o Revela Sudoeste do CONISUD até 8 de setembro

As inscrições para a 2ª edição do Revela Sudoeste, projeto idealizado pelo Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (CONISUD), seguem abertas até 8 de setembro.
Podem participar artistas, artesãos, grupos culturais, manifestações tradicionais, produtores locais e da culinária regional que desejam expor seus trabalhos e valorizar a identidade cultural da região.
Quando e onde acontece
O evento será realizado no dia 25 de outubro, em São Lourenço da Serra, e vai celebrar a diversidade artística, gastronômica, cultural e ambiental das oito cidades que integram o consórcio:
Taboão da Serra
Cotia
Embu das Artes
Embu-Guaçu
Ibiúna
Itapecerica da Serra
São Lourenço da Serra
Vargem Grande Paulista
A edição deste ano dará destaque a iniciativas sustentáveis e de preservação da Mata Atlântica.
Como se inscrever
A inscrição pode ser feita de duas formas:
Online: pelo formulário no site do CONISUD (clique aqui).
Presencialmente: nas Secretarias de Turismo das cidades participantes.
As áreas aceitas para inscrição são:
Artes Visuais e Literatura
Artesanato (originalidade, tradição, sustentabilidade ou reciclagem)
Manifestações Culturais Tradicionais
Gastronomia Local
Produção Rural Artesanal (orgânicos, hortifrúti ou flores)
Seleção e regras
Não há limite de inscrições por categoria ou cidade. No entanto, os trabalhos passarão por processo seletivo para definir os expositores.
A participação é voluntária e haverá possibilidade de comercializar produtos no evento, exceto itens com caráter político ou ofensivo.
Contatos
Regulamento e inscrições: www.conisud.sp.gov.br
E-mail do evento: revelasudoeste@gmail.com
Secretaria de Turismo de Taboão da Serra:
Endereço: Rua Paulina Ortega, 536, Jardim Monte Alegre
Telefone: (11) 4701-0017
E-mail: smt@ts.sp.gov.br