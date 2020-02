Choveu 65% do esperado para fevereiro em Taboão da Serra, diz Defesa Civil

Direto da redação

Em nota, a Defesa Civil de Taboão da Serra afirma que choveu 140 milímetros, que equivale a 65% do previsto para o mês de fevereiro. Além da região do Largo, houve enchentes em outros pontos: Rodovia Régis Bittencourt, próximo ao Assaí, na Estrada São Francisco, próximo a Câmara Municipal, Travessas Mimosa e Manacás, no Parque Assunção.

Chuva alagou diversas ruas do Largo do Taboão

Confira a nota

Em resposta a solicitação, a Prefeitura de Taboão da Serra informa que a Defesa Civil e as Secretarias de Saúde, Manutenção e Assistência Social estão trabalhando em diversos pontos da cidade para minimizar os problemas causados pela chuva.

De acordo com a Defesa Civil em quatro horas choveu 140 milímetros, o equivalente a 65% média da chuva que era esperada para todo o mês de fevereiro. Os rios Pinheiros e Tietê não suportaram as chuvas e transbordaram e, consequentemente, houve o transbordamento do Córrego Pirajuçara. Vale ressaltar que o Córrego Pirajuçara, além de captar a chuva que caiu em Taboão da Serra também recebeu as chuvas de Embu das Artes e de Itapecerica da Serra.

Segundo a Defesa Civil não momento não há pontos de alagamentos ativos, mas algumas vias estão interditadas para realização da limpeza, como Rua Getúlio Vargas, Rua do Carmo, Rua João Santucci e Rua Luciana Mari, Travessa das Mimosas e Travessa dos Manacás, todas na região central.

Houve deslizamento nas ruas Henrique Robba, Nicolau Gentile, Luiz Bartholomeu Antunes e Professora Neusa Demétrio e dez casas foram interditadas.

A Secretaria de Assistência Social está nos locais para fazer o levantamento de casas e comércios que foram atingidos e quantas pessoas estão desabrigadas. No momento estão sendo distribuídos para cerca de 150 famílias kits de higiene com pano de chão, vassoura, rodo, cloro, cândida e desinfetante para limpeza das casas e comércios. Também será distribuído água e marmitex e à noite serão entregues colchões e cestas básicas.

À tarde, a Secretaria de Saúde fara visita aos moradores para aplicação de vacina e orientar quanto aos riscos da leptospirose e outras doenças associadas à água suja. Vale ressaltar que os moradores que tiverem febre ou algum outro sintoma devem procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima.

183 famílias e 459 pessoas atendidas kit água kit produto de limpeza Marmitex colchões cesta básica e todas as pessoas estão sendo vacinadas pela secretaria de saude