Cidade terá parques abertos e rodízio suspenso no feriado prolongado de 12 de outubro

O Rodízio Municipal de Veículos e as demais restrições de trânsito não vigoram no 12 de outubro. Também estará suspenso para carros na sexta-feira (13), em razão da redução de circulação de veículos no feriado prolongado.

As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da sexta-feira (13):

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Não estarão liberadas também as faixas exclusivas de ônibus.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

TRANSPORTE PÚBLICO

Nesta quinta-feira (12) e na sexta-feira (13), “dia ponte”, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h, exceto no Terminal Bandeira, que está temporariamente com funcionamento das 6h às 20h. Já os postos Jabaquara e Santana estarão fechados em 12 de outubro e terão atendimento normal na sexta. O Posto Central da SPTrans estará fechado na quinta e na sexta-feira. Retomará o funcionamento normal na segunda-feira (16).

RECARGA DE BILHETE ÚNICO

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site da SPTrans. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

PARQUES

Os parques municipais naturais e urbanos permanecerão abertos para toda população se divertir. O horário de funcionamento de cada unidade está disponível neste link.

Os serviços da Divisão da Fauna Silvestre (DFS) no CeMaCAS – Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres serão realizados das 8h às 14h e o plantão telefônico das 8h às 17h. Já a unidade da Divisão da Fauna Silvestre no Parque Ibirapuera não terá expediente entre os dias 12 e 15.

A UMAPAZ (Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz) e os viveiros municipais permanecerão fechados.

O Planetário do Carmo estará aberto das 12h30 às 19h na quinta-feira e das 12h30 às 18h na sexta-feira. O equipamento contará com uma a programação especial, confira:

Dia das Crianças (12/10)

13h – Sessão de Planetário: “O Show da Luna”

13h40 – Oficina: Lançamento de Foguetes

15h – Sessão de Planetário: “O Show da Luna”

16h – Oficina: Fósseis

17h – Sessão de Planetário: Janela para o Universo

18h – Sessão de Planetário: “Hoje no Céu”

Sexta-feira (13/10)

13h – Sessão de Planetário: “O Show da Luna”

13h40 – Oficina: Eletromagnetismo

15h – Sessão de Planetário: “Hoje no Céu”

17h – Sessão de Planetário: Janela para o Universo

Sábado (14/10)

13h – Sessão de Planetário: “O Show da Luna”

14h – Sessão de Planetário: “Hoje no Céu”

15h – Observação do Eclipse Solar Parcial

Descrição das atividades:

Sessão de Planetário: “O Show da Luna”

Sobre: Luna é uma garota muito curiosa e cheia de perguntas. Apaixonada por ciências, ela adora fazer experimentos e brincar de faz de conta.

Vagas: 160

Inscrições: são feitas no local do evento por ordem de chegada e também pelo site da Ticket Fácil.

Sessão de Planetário: “Hoje no Céu”

Os recursos do Planetário permitem a contemplação de um céu que muitos já esqueceram: repleto de estrelas, como se não existisse poluição luminosa e nuvens.

Vagas: 160

Inscrições: feitas no local do evento por ordem de chegada e também pelo site da Ticket Fácil.

Oficina: Lançamento de Foguetes

Esta oficina mostra como um veículo espacial consegue escapar da Terra, simulando um programa espacial desde a construção até o lançamento do seu próprio foguete.

Vagas: 30

Inscrições: são feitas no local do evento por ordem de chegada.

Oficina: Fósseis

Desde os grandes dinossauros até as plantas microscópicas, os fósseis trazem aos cientistas os mais variados e importantes tipos de dados que nos fazem desvendar passados misteriosos. Quer saber um pouco mais sobre e botar a mão na massa? Venha ao planetário em nossa oficina de fósseis e descubra!

Vagas: 30

Inscrições: são feitas no local do evento por ordem de chegada.

Sessão de Planetário: Janela para o Universo

A partir de agora, as imagens do Hubble poderão ser associadas com o mais recente telescópio espacial: James Webb. Ele se baseia no legado de telescópios espaciais anteriores para ampliar ainda mais os limites do conhecimento humano, saber como foi a formação das primeiras galáxias e descobrir horizontes de novos mundos. Essa sessão abordará essas questões além de nos mostrar como esses telescópios conseguiram capturar a imaginação da humanidade.

Vagas: 160

Inscrições: são feitas no local do evento por ordem de chegada e também pelo site da Ticket Fácil.

Oficina: Eletromagnetismo

Nesta oficina é possível explorar um pouco do comportamento dos materiais que geralmente reagem às forças eletromagnéticas. Serão apresentados instrumentos que complementam o conhecimento que será abordado durante a atividade e, por fim, será realizado um experimento com a participação do público que estará presente no local.

Vagas: 20

Inscrições: são feitas no local do evento por ordem de chegada.

Observação do Eclipse Solar Parcial

Acontecerá um um eclipse solar em 14 de outubro. Esse fenômeno ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, cobrindo parte ou completamente sua imagem. Ele não é visto da mesma forma em todos os lugares da Terra. No Planetário do Carmo será oferecida uma alternativa segura para que seja possível a apreciação do eclipse desde seu início até o términoVagas: 160

Inscrições: são feitas no local do evento por ordem de chegada.