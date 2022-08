Com avanço do frio, região pode registrar temperatura abaixo de 10ºC nos próximos dias

Direto da redação

Agosto é climatologicamente mais seco no Sudeste do Brasil, mas, de acordo com o site Climatempo, este mês deve ser mais frio e úmido, com a passagem de frentes frias. Tudo por conta de julho ter sido mais seco e quente, com pouquíssima chuva na região.

O Climatempo informa que a média de chuva para a cidade de São Paulo é de 32,3mm em agosto. Só nesta semana dos dias 8 a 14, a capital paulista já deve passar da média climatológica do mês. No período, uma forte frente fria associada a um ciclone extratropical vai espalhar mais umidade por São Paulo. As temperaturas serão baixas, com mínimas abaixo de 10°C em algumas cidades do estado de SP e com vários períodos de chuva.

A partir desta segunda-feira (08) uma grande e forte frente fria passará pela região , conforme relatório divulgado pelo Climatempo. O tempo deve se manter instável em boa parte da região e com predominância de céu nublado e chuva.

Nesta segunda-feira (8), a previsão é de baixas temperaturas, tempo chuvoso durante o dia e noite, com mínima de 15ºC e máxima de 21ºC.

Entre terça e quarta, os termômetros vão ficar entre 20ºC e 12ºC com tempo nublado e pancadas de chuva durante todo o dia. Já na quinta e sexta a temperatura irá baixar bem mais, chegando a mínima de 10ºC e máxima de 18ºC, muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia.