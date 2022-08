Prefeitura de Taboão da Serra pode mudar de bairro e ganhar novo prédio

Por Allan dos Reis, no Largo do Taboão

O prefeito Aprígio tornou público seu desejo de construir um novo prédio para abrigar a Prefeitura de Taboão da Serra. Atualmente, localizada na Praça Miguel Ortega, a nova sede seria em outro bairro, ainda não divulgado.

“Hoje a Prefeitura paga mais de 700 mil reais em aluguéis [para abrigar órgãos públicos]. E muitos casos, aluguéis caros. E se centralizar a Prefeitura com as Secretarias em um local, nós vamos economizar de 350 a 400 mil em aluguel, já que alguns pontos tem que continuar”, diz o prefeito Aprígio.

Porém, uma coisa é certa. A nova sede da Prefeitura seria construída em outro local. “O terreno atual não cabe. É muito pequeno. Já estou analisando [os locais] e por enquanto é segredo. Mas em 90 dias eu tenho uma definição”, completou.

ONDE SERÁ A NOVA PREFEITURA?

Logo que iniciou o mandato, o prefeito Aprígio fez uma reunião com a direção da Prodesp, órgão do Governo do Estado localizado atrás do Shopping Taboão, para discutir a possibilidade deles cederem uma área para abrigar a Prefeitura. A proposta não avançou e foi descartada.

“Só vou fazer se for local bom, bem localizado, fácil acesso e seja vantajoso para a gente receber com muito conforto a população que precisa da Prefeitura e dar boas condições de trabalho para os funcionários da Prefeitura”.

OUTROS PROJETOS

A proposta de construir a nova Prefeitura não é nova. Os prefeitos Evilásio Farias e Fernando Fernandes tentaram sem sucesso avançar nesta proposta, mas não tiveram apoio, especialmente do legislativo.

Em 2012, o arquiteto explicou o projeto da nova Prefeitura, que não saiu do papel. “O projeto é todo suspenso, o chão adentra e desenha o lugar. São dois volumes que se interpenetram: um mais horizontal, onde fica o prefeito e todas as assessorias, e outro vertical, onde estão as secretarias”, diz Ciro Pirondi.

Na gestão Fernandes, a proposta foi ao orçamento, mas os vereadores – então brigados com o prefeito – tiraram na hora da votação.

Mas por que agora vai dar certo?

“Eles não tem o know-how de construção como eu tenho. E eu acredito, que com meu conhecimento, minha força de vontade, e a necessidade da cidade, eu vou ser diferente deles. Eles prometeram, eu vou fazer”, diz Aprígio.