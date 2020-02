Com bandeira verde em fevereiro, taxa extra na conta de energia não será cobrada

Por Samara Matos, na redação

Nesta sexta-feira (31), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a bandeira tarifária de fevereiro será verde, isso significa que não haverá cobrança de taxa extra na conta de luz.

Em janeiro, vigorou a cobrança da bandeira amarela, o que significou uma taxa extra de R$ 1,34 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. Segundo a Aneel, a decisão é motivada por uma previsão mais positiva de chuvas nas regiões onde se localizam os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

ENTENDA AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS

A verde indica condições favoráveis de geração de energia, portanto, ela não tem cobrança adicional. A amarela ocorre quando há condições menos favoráveis com a cobrança de R$ 1 por 100 kWh. Já a vermelha tem taxa adicional em dois patamares. No primeiro o adicional é de R$ 3. No segundo a taxa é de R$ 5 a cada 100 kWh consumidos.