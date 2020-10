Direto da redação

O feriado municipal do “Amor Misericordioso de Deus”, em homenagem a “Santa Terezinha”, padroeira de Taboão da Serra, celebrado oficialmente no dia 1º de outubro esse ano será diferente, já que o feriado foi celebrado no final de maio, em decorrência da pandemia do coronavírus.

Com isso, essa quinta-feira será dia útil no município, tanto setor público quanto no setor privado. O feriado em homenagem a Santa Terezinha foi criado em 2015.