Com mais duas mortes confirmadas, Taboão da Serra chega a 21 vítimas do coronavírus

Na manhã desta terça-feira (28) foram confirmadas mais duas mortes em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) em Taboão da Serra. A informação consta no boletim diário divulgado pela Secretaria de Saúde. Com isso, o número de óbitos chega a 21, entre os 168 casos confirmados.

As vítimas são duas mulheres. Uma de 48 anos, que recebeu atendimento no Hospital da Vila Santa Catarina, e não há informações de comorbidade. A outra tinha 44 anos e diabetes, sendo atendida no Hospital das Clínicas. O GCM Menezes, morto na segunda (27), ainda não teve seu exame para coronavírus confirmado e por isso seu óbito não foi confirmado.

A boa notícia é que o número de curados subiu – de 78 – para 114 em menos de uma semana.