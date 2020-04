USP Cultura em Casa disponibiliza conteúdo gratuito online

Por Samara Matos, na redação

A Universidade de São Paulo (USP) disponibilizou nesta quarentena de forma online diversos conteúdos culturais. O visitante pode escolher entre quatro diferentes editorias: arte, patrimônio cultural, ciência e comunidade, basta acessar ao site USP Cultura em Casa.

Na plataforma, estão mais de 30 institutos da universidade, entre unidades de ensino, órgãos culturais, museus e laboratórios. A plataforma disponibiliza vídeos, textos, links e muitas outras produções, inclusive inéditas, que serão atualizadas constantemente, agregando mais materiais conforme são produzidos.

Estão disponíveis conteúdos musicais, oferecidos pela Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) e pelo Coral da USP (Coralusp), que incluem apresentações e concertos, assim como videoaulas, exercícios de técnica vocal, textos e vídeos sobre música.

O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG/USP) também preparou uma lista de atividades especiais para quem quer aprender mais sobre as Ciências da Terra e do Universo. A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, disponibilizou o acervo virtual e o projeto interativo Atlas dos Viajantes do Brasil para serem conhecidos por meio da plataforma.

Para a criançada, o Museu de Zoologia, está disponibilizando, materiais para colorir, que podem ser baixados e impressos.