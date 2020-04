Mais uma sessão na Câmara de Taboão da Serra termina sem qualquer votação

Por Allan dos Reis, na redação

A sessão legislativa desta terça-feira (28) na Câmara de Taboão da Serra terminou mais uma vez sem a votação de qualquer projeto de lei, requerimento ou indicação. Apenas votos de louvor e pesar têm sido aprovados desde o início da pandemia do coronavírus.

A discussão se limitou ao pedido de preferência para votação do requerimento do vereador André Egydio (PODE), que pede o pagamento de abono salarial de R$ 1200 aos profissionais da saúde e da guarda civil, pelo trabalho que realizam no combate ao coronavírus.

O presidente da Câmara, Marcos Paulo (PSDB), reforçou que “só teria a preferência se o plenário entendesse”, diz. E Egydio retrucou: “Não é um simples requerimento”, reforçou.

E a discussão foi se alongando pelos governistas até terminar o horário do expediente, ao meio-dia. Feito o intervalo regimental, os vereadores voltaram às discussões sem qualquer possibilidade de avançar.

Egydio encerrou o expediente ironizando seus colegas de parlamento, que só fizeram “atrasar, atrasar e atrasar”.