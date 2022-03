Com promessa de agilidade, prefeito Aprígio vai transformar antigo PSI no Centro de Referência da Mulher

Por Allan dos Reis, no Jardim Santo Onofre

O prefeito Aprígio anunciou nesta segunda-feira (8) que o antigo Pronto Socorro Infantil no Jardim Santo Onofre, na região do Pirajuçara, será reformada e vai abrigar o Centro de Referência da Mulher. A promessa é que a obra aconteça em ritmo acelerado e o local seja inaugurado no Dia das Mães, 8 de maio.

“Anunciamos hoje o início dessas obras, do Centro de Referência da Mulher, e prometemos a vocês que no dia das mães vamos estar aqui inaugurando. O PS Infantil levamos para lá [Jardim Mafalda/Trianon], o Centro de Referência da Mulher trouxemos para cá, trouxemos a subprefeitura para o Pirajuçara. […] O nosso mandato é para servir às pessoas”, discursa Aprígio.

A decisão de levar o Centro de Referência da Mulher para o antigo PSI de Taboão da Serra acontece porque as obras – que abrigaria o local, além do Conselho Tutelar e a Delegacia da Mulher – está paralisada. A atual administração acusa o ex-prefeito de ter feito “uma obra eleitoreira”.

Os vereadores acompanharam o prefeito para uma visita ao local, onde foi feito o anúncio. “O prefeito acerta quando tira as crianças daqui e leva a 1,5 km. E começa a reformar o prédio e esse prédio vai abrigar tudo o que está parado a alguns anos da referência da mulher porque o prédio [antigo] está para reformar a alguns anos”, diz o presidente Carlinhos do Leme (PSDB).