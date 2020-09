Com queda nas internações, Hospital de Campanha de Taboão da Serra será fechado na sexta (11)

Por Allan dos Reis, na redação

O Hospital de Campanha de Taboão da Serra, inaugurado no início de abril em decorrência do agravamento da pandemia do coronavírus, será fechado às 7h da manhã de sexta-feira (11). Até o dia 7 de setembro, passaram pela unidade quase 19 mil pacientes, sendo que 594 ficaram internados.

“Venho aqui comunicar o fechamento do hospital de campanha. São seis meses de luta de todos nós, governo, profissionais de saúde e todos nós. Em 6 de abril, inauguramos o nosso hospital e já chegamos a ter os 60 leitos ocupados. Agora, chegou o momento, em que com segurança, podemos entrar em uma nova etapa contra o coronavírus. A partir das 7h de sexta, todos que tiverem sintomas de gripe, devem procurar a UPA”, anuncia o prefeito Fernando Fernandes (PSDB) em vídeo.

Fernandes reforça que a UPA tem 40 leitos de internação, sendo que 17 estão equipados com respiradores. No local, o atendimento será apenas para pacientes com coronavírus. No PS Antena estão sendo realizados os outros atendimentos médicos, assim como a maternidade. O PS Infantil mantém seu atendimento regular.