Como vai ficar o tempo no feriado de finados? Previsão indica chuva e queda na temperatura

Direto da redação

Para quem estava esperando um fim de semana com emenda de feriado para aproveitar o sol e calor, aí vai uma má notícia: temperaturas começaram a cair nesta sexta-feira (30) e amanheceu com chuvas, que será constante até segunda-feira, dia 2 de novembro, feriado de Finados.

Confira a previsão do tempo, segundo os dados do dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

SÁBADO – 31/10/2020

Mínima: 12°

Máxima: 13°

– Tempo encoberto com chuvisco

DOMINGO – 01/11/2020

Mínima: 12°

Máxima: 20°

– Nublado com chuva

SEGUNDA – 02/11/2020

Mínima: 9°

Máxima: 20°

– Nublado com chuva isolada