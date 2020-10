Direto da redação

Em homenagem ao Dia do Funcionário Público, comemorado em 28 de outubro, a Prefeitura de Taboão da Serra decreta ponto facultativo nesta sexta-feira (30). Com isso, as repartições ficam fechadas.

Os serviços essenciais, como hospitais e a Guarda Civil Municipal, vão trabalhar em sistema de plantão. A Câmara Municipal também concedeu ponto facultativo e vai ficar fechada.