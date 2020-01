Conheça as 10 cores de batons que serão tendências em 2020

Por Samara Matos, na redação

O ano de 2020 se iniciou e com ele vem as novas tendências de beleza para as mulheres. Batom é aquele item que não pode faltar na bolsa, digamos que é o queridinho de todas.

Se você costuma ser uma dessas que ama batons, é melhor ficar atenta porque a tendência são batons escuros, t anto que marrom e vermelho escuro estão entre os tons favoritos.

Abaixo, estão os tons favoritos para 2020:

1º Batom Azul

O azul é a cor inusitada, mas garante um toque ultra moderno aos looks de festas. A dica é apostar em uma make com a pele natural e bem leve para que o batom seja protagonista do look.

2º Batom em Gloss Para Make Fresh

O gloss tem voltado na moda principalmente no verão, já que entrega aquele efeito iluminado e fresh aos lábios.

3º Vermelhos: Vibrantes e Com Fundo Alaranjado

Batom vermelho é um clássico de beleza e, os bem acesos e vibrantes, estão em alta, assim como os vermelhos com fundo alaranjado, que dão aquele efeito de bronzeada.

4º Lábios Corados Com Lip Tint

Um dos efeitos de batom tendência é o do Lip Tint, que virou febre entre as fashionistas para o ano de 2020. O produto tem uma tinta de longa duração e deixa os lábios manchadinhos de vermelho ou rosa.

5º Batom Nude Rosado Com Acabamento Perolado

Os batons Nude com fundinho rosado também estão queridinhos para o verão. A novidade é que o acabamento é perolado e cintilante, em vez do matte, que estava no topo da moda.

6º Veludo Vermelho

O efeito de veludo fosco e o tom de vermelho intenso fazem esse batom ser indispensável para quem quer se destacar.

7º Marrom Escuro

Se é a primeira vez que você usa esta cor, vá aos poucos. Espalhe o batom por toda a boca para que o tom seja diluído. A partir do segundo ou terceiro dia, comece a aplicar mais quantidade, até sentir-se segura com lábios intensos e cheios de personalidade.

8º Borgonha Com Glitter

O borgonha traz a elegância. Aproveite para escolher produtos com acabamento mais brilhante e metálico. O resultado será espetacular se finalizar com uma maquiagem para os olhos um pouco mais natural.

9º Roxo

A versão sombria desse tom não sai de moda. Para usá-lo, você precisará criar uma maquiagem em tons de terra e evitar as cores rosa e pastel, pois isso pode parecer muito pesado.

10º Preto Fosco