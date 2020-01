Mulher é atropelada durante fuga de assaltantes em Taboão da Serra

Direto da redação

Na manhã desta segunda-feira (13), bandidos em fuga atropelaram uma mulher gravida, na alça de acesso do viaduto Paulo Ayres, em Taboão da Serra. A vítima foi levada ao Hospital Geral do Pirajussara e se encontra em estado grave.

Após roubo de um carro no centro de Taboão, assaltante foge pela Rodovia Régis Bittencourt. A ROMUCAM estava fazendo patrulhamento pela região e se deparou com os criminosos e iniciaram a fuga. Os homens perderam o controle do veículo e após atropelarem a vítima capotaram o carro, na Rua Giovana Motta, em Taboão da Serra.

Os assaltante foram socorridos e em seguida levados ao 1° Distrito Policial de Taboão da Serra