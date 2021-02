‘Costurado’ por Ney Santos, Aprígio e vereadores da oposição fecham acordo em Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, na redação

Após horas de reunião nesta segunda-feira (01), o prefeito Aprígio e os oito vereadores de oposição de Taboão da Serra – Ronaldo Onishi (DC), Nezito (Republicanos), Marcos Paulo (PSDB), Joice Silva (PTB), Carlinhos do Leme (PSDB), Érica Franquini (PSDB), Gallo (Republicanos) e Sandro Ayres (PTB) – chegaram a um acordo político, costurado pelo prefeito de Embu das Artes, Ney Santos.

Desde que foi eleito no fim de novembro 2020, Aprígio pede um “voto de confiança” e chegou a se reunir com esses vereadores. Agora com todos governistas, a nova base terá que votar em breve os vetos ao orçamento, aprovados por eles, que engessaram o governo Aprígio, limitando o remanejamento e tirando milhões de reais previsto para aplicar na saúde e na limpeza urbana, além de outras áreas.

Em contrapartida, eles vão poder indicar aliados para ocupar cargos de livre nomeação na Prefeitura, já que no início do ano o novo prefeito exonerou o restante dos servidores que apoiavam esses vereadores. A maioria deles, aliás, foram demitidos no fim da gestão Fernando Fernandes.

O Taboão em Foco conversou com duas pessoas que estavam na reunião, que não deram muitos detalhes do encontro, que terminou numa churrascaria. “É o melhor para Taboão da Serra. Temos que parar com essa briga de governo e oposição”, disseram.