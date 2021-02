Estude música de graça; Programa Guri 2021 em Embu das Artes abre inscrições até 19 de fevereiro

Direto da redação, com informações da Prefeitura de Embu das Artes

O Programa Guri 2021 -Polo Embu das Artes está com as inscrições abertas até 19 de fevereiro para o “cadastro de interesse de matrícula” a cursos gratuitos de música. Podem participar crianças e jovens com idade entre 6 e 18 anos e, quem tem mais de 18, pode se cadastrar para a formação de “iniciação musical para adultos”. PREENCHA O FORMULÁRIO NESTE LINK. O início das aulas será no dia 22 de fevereiro.



As aulas ocorrerão no Polo Embu das Artes que fica no Parque Francisco Rizzo (rua Alberto Giosa, 390, Quinhaú). Para participar, não é preciso ter nenhum conhecimento prévio em música ou possuir instrumento musical.



Os alunos e alunas podem optar por instrumentos como violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, fagote, oboé, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba, percussão, contrabaixo elétrico e guitarra, entre outros, e os cursos têm duração de dois a quatro anos. O programa também oferece aulas de canto.

Para mais informações, ligue no tel. (11) 4785-3683 da Secretaria Municipal de Cultura.