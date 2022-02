Dia 1º de fevereiro é a data para mudar todas as suas senhas

Direto da redação

Há mais de uma década, o dia 1º de fevereiro se tornou o Dia Mundial de Mudar Sua Senha, uma data criada para chamar a atenção do público que usa a tecnologia no cotidiano para a importância de ter combinações seguras no acesso a emails, redes sociais, aplicativos, programas e dispositivos como smartphones e computadores. Por isso, esta terça-feira (1º) é uma data para pensar sua segurança digital.

A população brasileira lidera o ranking mundial de horas de uso diário do celular. Segundo um relatório da plataforma AppAnnie, a população do país com acesso à rede passava 4,1 horas por dia no celular em 2019, número que subiu para 5,2 em 2020, e chegou a 5,4 em 2021.