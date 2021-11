Doa Taboão promove ações sociais na Faculdade Anhanguera neste sábado (27)

Da assessoria

No dia 27 de novembro, a partir das 10h, será realizado o Doa Taboão, ação promovida pela Associação para o Desenvolvimento da Cidadania (ADC) do município e idealizada pelo advogado e professor do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, Robson Neves.

Realizado desde 2019, o projeto foi criado a partir da experiência que Neves adquiriu quando morava nos Estados Unidos, no qual vivenciou o Thanksgiving Day, o famoso Dia de Ação de Graças. Assim, com a sua volta ao Brasil, passou a mobilizar a cidade por meio de atividades de cidadania e mobilizando empresas, entidades e organizações sociais locais para a realização do projeto com o intuito de prestar serviços gratuitos à população.

Além disso, o evento pretende arrecadar alimentos e atender famílias que vivem em situação e vulnerabilidade socioeconômica na região.

“O Doa Taboão já está na sua 2ª edição e tem como intuito promover ações de cidadania e cultura para as pessoas da região por meio de parceria entre comércios, entidades da região que irão contribuir com ações como palestras sobre cidadania; atendimentos odontológicos e psicológicos; serviços de cabeleireiro e maquiagem e orientações para entrevistas de empregos e emissão de currículos. Além de trazer diversão e lazer com música e rodas de samba. Ações como essa mobilizam a comunidade local, gerando impacto social e solidariedade a quem mais precisa”, explica o idealizador Robson Neves.

Alunos, professores e colaboradores das duas unidades da Anhanguera (Taboão e Itapecerica da Serra) serão voluntários para arrecadar alimentos, cestas básicas, roupas e brinquedos. Os interessados podem procurar pela unidade de Taboão da Serra e fazerem suas doações até o dia 27 de novembro, das 10h às 14h.

Ação Social “Doa Taboão”

Quando: Dia 27 de novembro, das 10h às 14h

Onde: Faculdade Anhanguera Taboão da Serra. Rodovia Régis Bittencourt, 199 – Centro

Entrada gratuita