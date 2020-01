Direto da redação

No fim da manhã desta terça-feira (14), dois carros bateram e um deles capotou, na Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido centro, no Campo Limpo. Ninguém ficou ferido, o CET está no local para liberação da pista.

Dois carros bateram de frente e um deles ficou com as rodas para cima e o outro teve a lataria destruída. O acidente provoca lentidão no trânsito, na altura da Rua Baldomero Carqueja. Problemas desde o Shopping Campo Limpo.